Пентагон отключил российскую «фабрику троллей» от интернета Американские СМИ
Военные США заблокировали доступ в интернет «Агентству интернет-исследований», также известному как «фабрика троллей», сообщает Washington Post со ссылкой на «нескольких американских чиновников».
По информации издания, это первая подобная операция киберкомандования ВС США, получившего новые полномочия по противодействию российским киберугрозам.
Офис российского «Агентства интернет-исследований» в Санкт-Петербурге был отключен от интернета в день голосования на промежуточных выборах в Конгресс — 6 ноября прошлого года. И еще примерно сутки там наблюдались перебои с доступом в Сеть.
«Наша задача частично состояла в том, чтобы неприятно удивить их, вызвать разногласия и ввести в замешательство», — цитирует Washington Post представителя военных.
Собеседники Washington Post заявили, что блокировка была эффективной, сотрудники «фабрики троллей» во время атаки постоянно жаловались своим системным администраторам на сбои.
Представители киберкомандования США и Агентства национальной безопасности (АНБ) отказались от комментариев.
«Агентство интернет-исследований» попало в число российских граждан и организаций, которым спецпрокурор Роберт Мюллер в феврале 2018 года предъявил обвинения в шпионаже и преступном сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США, укрепив шансы Дональда Трампа и испортив репутацию его соперницы - демократа Хиллари Клинтон.