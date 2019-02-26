По информации издания, это первая подобная операция киберкомандования ВС США, получившего новые полномочия по противодействию российским киберугрозам.

Военные США заблокировали доступ в интернет «Агентству интернет-исследований», также известному как «фабрика троллей», сообщает Washington Post со ссылкой на «нескольких американских чиновников».

Офис российского «Агентства интернет-исследований» в Санкт-Петербурге был отключен от интернета в день голосования на промежуточных выборах в Конгресс — 6 ноября прошлого года. И еще примерно сутки там наблюдались перебои с доступом в Сеть.

«Наша задача частично состояла в том, чтобы неприятно удивить их, вызвать разногласия и ввести в замешательство», — цитирует Washington Post представителя военных.

Собеседники Washington Post заявили, что блокировка была эффективной, сотрудники «фабрики троллей» во время атаки постоянно жаловались своим системным администраторам на сбои.

Представители киберкомандования США и Агентства национальной безопасности (АНБ) отказались от комментариев.

«Агентство интернет-исследований» попало в число российских граждан и организаций, которым спецпрокурор Роберт Мюллер в феврале 2018 года предъявил обвинения в шпионаже и преступном сговоре с целью повлиять на результаты президентских выборов в США, укрепив шансы Дональда Трампа и испортив репутацию его соперницы - демократа Хиллари Клинтон.