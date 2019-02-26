Ученые предсказали исчезновение облаков

Через 100 лет на Земле исчезнут слоисто-кучевые морские облака и температура на планете резко поднимется, утверждают сотрудники Калифорнийского технологического университета США, передает Nature Geoscience.

Для такого прогноза ученые разработали компьютерную климатическую модель развития ситуации на планете.

«Надеюсь, что технологические изменения приведут к замедлению темпов выброса, и мы не достигнем критически опасных высоких концентраций углекислого газа», — сказал автор исследования Тапио Шнайдер.

В ходе моделирования климатологи выяснили, что высокая концентрация углекислоты в атмосфере планеты приведет к повышению средней температуры воздуха на поверхности Земли. Такая ситуация произойдет, если концентрация углекислого газа превысит 1200 ppm (parts per million — частей на миллион). Сегодня этот показатель равен 410 ppm.