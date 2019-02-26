Граждане Армении жестоко расправились с турецким предпринимателем

Согласно материалам следствия, 46-летняя гражданка Армении Стелла М., занимавшаяся уборкой в доме бизнесмена, вместе с сыном Варламом М. пригласила Йонгеля к себе домой, где выстрелами в глаз и руку убили его. Затем убийцы забрали у предпринимателя 10 тысяч долларов и вместе с женой Варлама - Мане М. и малолетними детьми бежали через Грузию в Армению.

После исчезновения отца сын Йонгеля - Седат получил сообщение от Варлама со словами: "Отец у нас дома, приди и забери его".

Пришедший по указанному адресу сын бизнесмена обнаружил тело отца в ванной комнате.

В ходе расследования выяснилось, что родственники преступников - граждане Армении Н.А. и А.А. помогли матери и сыну бежать, а пистолет, использованный во время преступления, был брошен ими в море. Оба задержаны по обвинению в содействии убийству.