Израильская ракета сбила пакистанский беспилотник

Ракета Derby, выпущенная ЗРК Spyder производства израильских концернов "Авиационная промышленность" и "Рафаэль", успешно перехватила разведывательный беспилотный аппарат в небе над Индией.

По сообщению агентства ANI, пакистанский беспилотник был сбит во вторник над деревней Абдаса в округе Кач штата Гуджарат.

Это первое боевое использование ЗРК Spyder силами ПВО Индии. На вооружении Индии 18 батарей SPyder. Системы были заказаны еще в 2008 году, поставлены в 2012 году, однако их постановка на боевое дежурство завершилась только в 2017 году.

Напомним, сегодня утром Индия сообщила о первом за почти полвека ударе индийских ВВС по объектам на территории Пакистана в ответ на теракт в Кашмире, в котором погибли более 40 индийских военных.