Еще в начале текущего месяца руководитель московской банковской группы агентства Moody's Ярослав Совгира сообщил, что банковские системы Азербайджана и Украины являются самыми уязвимыми среди стран СНГ. Средневзвешенная базовая оценка кредитоспособности украинских и азербайджанских банков находится на самом низком среди стран СНГ уровне "caa1", что частично обусловлено высоким уровнем проблемных кредитов. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что качество активов украинских банков значительно ниже, у них отмечается самый высокий уровень проблемных кредитов, который на конец 2018 года достигал 60%, что в несколько раз превышает аналогичный показатель Азербайджана.

Детали решения этой проблемы, конечно, еще не известны, точно также как и сроки начала этого процесса. Вообще, крупные финансовые проблемы не любят прозрачности. Это и понятно, нельзя в таких делах заранее оповещать должников и кредиторов о «судном» дне, иначе начнется такое столпотворение, которое сведет на нет все старания правительства. Но ясно одно, проблема будет решаться, как уже давно говорят эксперты, в трех плоскостях. То есть часть ответственности за проблемные кредиты возьмет на себя государство, другую часть – банки, а оставшуюся – сами кредиторы.

Видите, опять проблемные кредиты. И местные, и зарубежные эксперты однозначно отмечали их пагубность для отечественной банковской системы, что неминуемо влияет и на ее экономику. Многочисленные обращения к правительству оставались как бы без ответа, хотя чувствовалось, что в коридорах власти что-то предпринимается. Но сначала власти разобрались с собственными долгами (внешними), выработав с этой целью большую программу. И вот настала пора и для проблемных кредитов. На днях президент Ильхам Алиев на совещании, посвященном экономическим и социальным вопросам, открыто заявил о скором решении вопроса и с проблемными кредитами.

Но суть решения проблемы глава государства все же разъяснил четко. Он отметил, что этот вопрос, который сильно беспокоит народ, уже давно обсуждается. Членам правительства даны соответствующие поручения. Начиная с прошлого года ведется очень активная работа, готовится пакет предложений. Этот вопрос обсуждается и в Милли Меджлисе. Звучат различные предложения. То есть, правительство само пожелало, чтобы этот вопрос стал предметом серьезных общественных дискуссий, и это ему удалось. «Однако могу сказать, что рабочая группа серьезно занимается этим вопросом на последнем этапе. Более двух месяцев ведется работа над предложениями. Это непростой вопрос. Решая эту проблему, мы видим основную задачу в повышении благосостояния граждан и снижении их финансовой нагрузки», - отметил Ильхам Алиев.

Более того, как подчеркнул президент, очень серьезные обсуждения, которые проводились в течение нескольких месяцев, приведут к определенным результатам. Глава государства считает, что правительство находится на заключительной стадии этого анализа. И надеется, что в ближайшее время этот вопрос найдет свое решение, и Азербайджан продемонстрирует лидерство и очень серьезный пример в решении данного вопроса.

Но не только долгие обсуждения и анализы привели, как выясняется, к затяжке на долгое время процесса решения проблемы. Конечно, это вызвало немало проблем у сотен тысяч кредиторов, но торопиться в столь важных делах нельзя. Ведь в некоторых странах тоже были приняты определенные решения в данном направлении, однако они не были исполнены. И здесь наряду с другими проблемами определенную роль сыграл и тот факт, что госструктуры в них решили поторопиться, желая побыстрее решить насущную задачу своих граждан.

И прав глава государства, когда утверждает, что здесь хорошие намерения не являются главным условием. Конечно же, забота о своих гражданах – важнейшая задача каждого правительства. Но мы часто встречаемся с такими фактами, когда принятые с самыми благородными целями подобные решения приводят к весьма плачевным последствиям. Поэтому, безусловно, необходимо провести правильный анализ и выбрать наиболее приемлемый для граждан вариант. Конечно, на передний план при этом выступают и финансовые возможности для такого вопроса. Сколько средств в целом государство намерено выделить из бюджета на решение вопроса с проблемными кредитами, нам пока не известно. Хотя уверенно можно сказать, эта сумма будет измеряться десятками, а то и сотнями миллионов манатов. А ведь эти деньги тоже надо изыскать, включить в расходную часть госбюджета, разработать плановые мероприятия.

Но глава государства четко доложил народу, что все эти проблемы уже решены. И в качестве анонса просто объявил о том, что этот вопрос уже на стадии завершения. А отсюда уже автоматически следует, что на стадию завершения вступает и вопрос проблемных кредитов. И банковская система Азербайджана в скором времени выйдет из списка самых уязвимых среди стран СНГ, составленном Moody's. А это, в свою очередь, уже поможет решить и остальные проблемы банков страны, которым давно уже пора выйти из спячки.