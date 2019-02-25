Несколько машин с флагами Азербайджана проехали по центральным улицам российской столицы – Новому Арбату, Знаменке, Моховой и другим. В качестве конечного пункта маршрута было выбрано посольство Азербайджана, у стен которого наши соотечественники хотели возложить цветы.

Группа азербайджанцев, проживающих в Москве, организовала во вторник акцию в память о жертвах трагедии в Ходжалы, сообщает haqqin.az.

Однако добраться до посольства участникам акции не удалось. По дороге их задержала полиция, заставившая снять флаги и доставившая всех в полицейское отделение в районе Китай-город.

Сообщается, что задержаны около 50 азербайджанцев. Некоторых отпустили спустя несколько часов, но часть задержанных до сих пор находится в отделении.