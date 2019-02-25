США рассказали о возможности военной операции в Венесуэле

Вашингтон не планирует проводить военную операцию в Венесуэле, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, передает РИА Новости.

Абрамсу был задан вопрос о наличии у США плана по проведению военной операции в Венесуэле. Спецпредставитель ответил отрицательно.

«Политика в том, чтобы использовать дипломатию, экономическое и политическое давление», — сказал Абрамс, отметив, что на этой неделе США представят резолюцию по Венесуэле, которая должна обязать власти страны впустить грузовики с гуманитарной помощью.

По словам Абрамса, также планируется расширить санкции в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро.