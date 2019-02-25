Переводчик Ким Чен Ына удивил скоростью бега Видео
Переводчик северокорейского лидера Ким Чен Ына стал звездой интернета благодаря короткому забегу, устроенному им на вокзале Донг-Данг во Вьетнаме.
На выходе из вагона переводчик несколько замешкался и отстал от Ким Чен Ына. Тот, в свою очередь, двинулся по трапу к встречающим.
Заметив, что лидер КНДР уже начал жать руки вьетнамским партнерам, переводчик буквально за секунду преодолел расстояние в несколько метров и встал рядом с Ким Чен Ыном.
THAT SPRINT pic.twitter.com/wDwntnQ71W— Raphael Rashid (@koryodynasty) 26 февраля 2019 г.