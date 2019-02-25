Эрдоган: Не отдадим контроль над буферной зоной в Сирии

Турция не может никому доверить контроль над буферной зоной в Сирии, так как из этого региона исходит угроза безопасности страны, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV, сообщает Anadolu.

«Мы не можем доверить другим зону, откуда может исходить угроза для нас. Там будем мы», - сказал глава турецкого государства.

По словам Эрдогана, сирийцы надеются на помощь Анкары в урегулировании ситуации на севере страны: «Сирийцы настолько доверяют Турции, что местные племена настоятельно призывают нас принять меры в Манбидже».

В настоящее время основной целью Турции является полное освобождение Манбиджа от террористической организации PYD/YPG, отметил президент Эрдоган.

При этом турецкий лидер выразил надежду, что США выполнят свое обещание вернуть оружие, ранее переданное Вашингтоном боевикам группировки.