Согласно информации, английский клуб предложил голкиперу новое соглашение с зарплатой €20,4 млн в год, однако получил отказ. Испанец мог стать самым высокооплачиваемым вратарем в мире, но хочет получать больше по новому контракту. Финансовые требования де Хеа не разглашаются.

28-летний де Хеа перешел в «Манчестер Юнайтед» в 2011 году из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила €25 млн. В нынешнем сезоне Де Хеа принял участие в 27 матчах английской премьер-лиги и пропустил 35 голов. Контракт игрока с «МЮ» действует до лета 2019 года. Если он не подпишет новое соглашение, то сможет уйти бесплатно как свободный агент.