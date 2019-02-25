Армяне напали на церковь, в которой поминали жертв Ходжалы

В Париже группа армян попыталась помешать проведению мероприятия, посвященного памяти жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, за десять минут до начала мероприятия в церкви San Eustache, организованного Посольством Азербайджана во Франции и постоянным представительством Азербайджана в ЮНЕСКО, в храм ворвалась группа армян.

Ведя себя непристойно по отношению к приглашенным, крича, пытаясь ломать стулья, оскорбляя присутствующих, хулиганы потребовали у них покинуть церковь.

Вызванная на место происшествия французская полиция вывела из церкви 20 армянских провокаторов.