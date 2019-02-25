Эйнулла Фатуллаев 03:16

Наблюдая за жалкой сценой сегодняшнего оппозиционного выступления кучки сторонников партии Народного фронта, с одной стороны, и горстки последних адептов Исы Гамбара, невольно пришли на память многотысячные митинги и демонстрации нацдеков в период правления Гейдара Алиева. Эти лидеры оппозиции и в тот период обвиняли тогдашнего президента в диктаторском проявлении выстроенной им политической вертикали, хотя сами же собирали почти в том же пятачке Ясамальского района десятки, а порой сотни тысяч сторонников. Но обвинения оппозиционеров словно ядовитые стрелы пролетали мимо Гейдара Алиева. Великий мастер политики с саркастической улыбкой бросал взоры на десятки тысяч обманутых людей, собиравшихся вокруг Исы Гамбара (Али Керимли так и не удостоился этой чести, ибо сотрудничал с властью в тот период) и расходившихся с унылым выражением лица. И Гейдар Алиев, и оппозиционеры прекрасно понимали, что митингами вдали от центра столицы невозможно изменить сложившийся статус-кво. Перманентно в порыве политической страсти мусаватисты обещали расправиться с правительством Алиевых на центральной площади Свободы. Уверенным отчеканенным голосом мусаватисты угрожали йаповцам «столыпинским галстуком».

Что вышло под занавес нашей Аздрамы? В период кульминации так называемого народного протеста, на гребне беспрецедентной популярности И.Гамбара в 2003 году на площадь Свободы вышло всего-навсего около 3-4 тысяч сторонников кандидата в президенты. Обещали «столыпинский галстук», а получили «татарскую нагайку». Конечно же, оппозиционные митинги несомненно могут решить, как и решают во многих столицах, судьбу политической власти. Миллионные волны протеста снесли с властного пьедестала не одного президента на постсоветском пространстве – от Тбилиси до Киева, от Кишинева до Бишкека… Но одна важная особенность! Ни в Грузии, ни в Украине, ни в Молдове, ни в Киргизии, и даже ни в Армении общество не было расколото на сторонников и противников власти. Общество в этих странах выражало единую консолидированную бескомпромиссную позицию: власть должна уйти! И она уходила, либо свергалась революционными вихрями. А вот скажем в Венесуэле общество расколото, и поэтому ни оппозиции, ни даже мировому сообществу не под силе с легкостью смести власть Мадуро. За ним большая часть народа и преданная армия… И в Египте общество раскололось, поэтому в отличие от Туниса и Ливии, вскоре в Каире произошла реставрация. И пришедший на смену сиюминутной зеленой революции Ас-Сиси вернул долговечный порядок, установленный Садатом и Мубараком.

Еще один пример – соседняя Россия, в которой Навальный или Яшин могут заполонить протестной массой весь Краснопресненский бульвар, либо проспект Сахарова. Но русская весна все равно не наступит, ибо появившийся на улицах протест – капля в море в сравнении с миллионами, которые не представляют жизнь в России без Путина. Вот азербайджанская оппозиция около четверти века не может внять этой очевидной истине. Повторюсь, в свои самые лучшие времена, азербайджанская оппозиция, даже собирая на свои митинги сотни тысяч сторонников, вконец оказывалась беспомощной перед миллионами сторонников президента. И что же может предпринять и как способна изменить ситуацию оппозиция в своем нынешнем маргинальном и аморфном состоянии, собирая на свои акции не более 7-8 тысяч человек?! Неужели вот эта маленькая социальная группа и есть весь Азербайджан? Ведь именно так пытается представить в своих выступлениях Али Керимли, угрожая власти в скором времени великими потрясениями. Народ за плечами президента Обратите внимание, накануне президент Ильхам Алиев призвал общество почтить память жертв ходжалинской трагедии. Посмотрите, какое море людей вышло на главный проспект страны. В первых рядах И.Алиев со своими соратниками, а за плечами президента десятки тысяч людей, следующих за своим лидером.

В тот же день и Али Керимли призвал своих сторонников выйти на шествие. Но всего лишь жалкая кучка сторонников окружила оппозиционного вождя, которого справедливо не подпустили к памятнику жертвам Ходжалинской трагедии. Что делает А.Керимли? В окружении единиц обращается к обществу: «Да будут прокляты виновники ходжалинской трагедии! Они получат наказание, и это дело чести нашей нации». Так, нация сама наказала Народный фронт и его преемников в лице Али Керимли. Наказала своим отчуждением, порицанием, безучастностью, ибо осталась глуха и слепа к призывам нового Эльчибея. Да, Керимли прав как никогда, для народа это было делом чести, ибо НФА сам непосредственно причастен к развязанной армянским экспансионизмом ходжалинской трагедией. «Наша цель наказать виновников, и освободить Ходжалы, Шушу, Лачин, Кельбаджар, Агдам…!», - восклицает А.Керимли. Так, великий Аллах однажды дал вам этот шанс в далеком 1992-ом году. Почему А.Керимли так и не ответил по сей день на наш риторический вопрос? Ведь при наступлении на Ходжалы армянская армия бросила в бой всего-навсего 447 солдатов. А в это же время в Агдаме под контролем полевых командиров НФА находилось 12 танков Т-72, 4 боевые машины, 4 реактивные системы залпового огня «Град», 40 пушек и 2500 солдатов!!! Почему отряды Народного Фронта не вступили в бой за Ходжалы? Почему не попытались спасти людей, оставив лицом к лицу с врагом малочисленный милицейский отряд специального назначения? Почему отозвали в Баку на свержение Муталибова всю армию и боевую технику, оставив безоружных азербайджанцев в Карабахе лицом к лицу с наступающей вражеской армией?! И где же в это время был сам Али Керимли?! Не на трибуне ли перед Милли Меджлисом в окружении этих самых бойцов, бросивших поле боя ради политической власти?! Но А.Керимли не останавливается, продолжая обвинять власть: «Где же вы были во время карабахской войны?» Хотя мог бы спросить и у себя самого – где же был Али Керимли в разгар судьбоносных боев за Карабах? Ведь во время войны юноше Керимли было всего 26 лет?! В Армении в политику приходили через тернистые, но славные военные тропы. Вся плеяда армянских политиков 90-х годов – от Саргсяна с Кочаряном до Вазгена Саркисяна с Самвелом Бабаяном вошли во власть после побед на полях сражения. У нас в политику приходили бегством и позором покрывшие свои имена люди. 33-летний Гамбар, 26-летний Керимли, 29-летний Ариф Гаджилы, 28-летний Немат Панахлы и многие другие сверстники Кочаряна, Саргсяна, Вазгена Саркисяна, Вазгена Манукяна… и других армянских политиков, для которых мечта о победе в Карабахе было не только делом всей жизни, но и альма-матер политической науки. Армянские демократы приходили в политику с поля боя, азербайджанские либералы убегали с полей боя в политику. Вот где кроятся истоки нашей плачевной судьбы и горестного поражения.