Всенародное шествие, посвященное 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида, стало еще одним свидетельством единства, сплоченности народа и власти и большой поддержки, оказываемой народом своему руководителю. Об этом говорится в заявлении Исполнительной власти города Баку.

"26 февраля в связи с 27-й годовщиной Ходжалинского геноцида в городе Баку состоялось всенародное шествие к памятнику жертвам геноцида в Хатаинском районе. Во время шествия с участием более пятидесяти пяти тысяч человек, во главе которого находились президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева, участники несли многочисленные транспаранты с надписями «Справедливость к Ходжалы!», «Не забывайте Ходжалы!», «Долой армянский фашизм!» и другие.

Массы людей, принимавших участие в шествии, продемонстрировали, что Ходжалинский геноцид никогда не будет забыт, веру народа в то, что в результате проводимой президентом Азербайджана политики, осуществляемой им работы те, кто совершил это кровавое преступление, не останутся безнаказанными, - говорится в заявлении.