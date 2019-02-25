Нефть продолжает дорожать

Нефтяной рынок на азиатских торгах сегодня продолжает подъем благодаря данным Американского института нефти (API) о неожиданном сокращении товарных запасов топлива в США.

Цена апрельских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени увеличилась на $0,43 (0,66%) - до $65,64 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты на Brent выросли в цене на $0,45 (0,7%) - до $65,21 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,49 (0,88%), до $55,99 за баррель. Во вторник апрельская WTI поднялась на 2 цента (0,05%), до $55,50 за баррель.