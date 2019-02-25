Лавров о намерении США сменить власть в трех странах
Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление США о том, что они намерены добиться смены власти в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа, сообщает РИА Новости.
По его словам, Вашингтон пытается подорвать основы международного права.
«То есть доктрина Монро — она бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется, и которая, по сути дела, означает, что американцы узурпируют право применять силу где им заблагорассудится для того, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают», - отметил Лавров.
Он добавил, что открытые заявления американских руководителей являются «тревожным обстоятельством».