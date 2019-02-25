Мехрибан Алиева протянула руку помощи семье легендарного военного пилота

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Месяц назад сайт armiya.az опубликовал интервью с проживающим в Украине Алексеем Шваревым, который является одним из первых пилотов армейской авиации Азербайджана. Вскоре после публикации интервью стало известно о том, что дочь Алексея – Юлия Шварева-Юркевич – страдает тяжелым и опасным недугом: врачи обнаружили у нее эпендиому спинного мозга. Долгое и дорогостоящее лечение, операция в Германии – все это пришлось пережить семье Шваревых. Они оказались должны большую сумму денег клинике, в которой была прооперирована Юлия. Легендарному военному пилоту Алексею Швареву руку помощи протянуло Азербайджанское государство. Узнав о положении в семье Алексея Шварева, первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева распорядилась об оказании немедленной материальной помощи семье боевого офицера. Представляем читателям материал armiya.az о том, как семья летчика получила помощь из Азербайджана. * *

Азербайджан своих никогда не бросает. Это непреложный принцип нашего государства – не бросать своих. И Азербайджан уже не раз применял его. С особым вниманием Азербайджанское государство относится к нашим воинам, в первую очередь, к пострадавшим в боях за территориальную целостность страны. И такой подход заслуживает лишь уважения, ведь речь идет о тех, кто сражался за нашу Родину, кто получил ранения, увечья. Без преувеличения и лишней скромности можно сказать, что для нашего государства и азербайджанского народа дорог и ценен каждый солдат. Как действующий, так и бывший. И где бы ни оказался азербайджанский воин, в какую бы трудную ситуацию не попал, он всегда может рассчитывать на помощь Азербайджанского государства. Как это и произошло с легендарным пилотом ВВС Азербайджана подполковником Алексеем Шваревым. 22 января 2019 года на нашем сайте было опубликовано интервью с проживающим в Украине Алексеем Шваревым, который является одним из первых пилотов армейской авиации Азербайджана. Сергей Сенюшкин, Евгений Карлов, Сергей Туваев, Алексей Шварев – эта легендарная четверка пилотов ВВС Азербайджана наводила страх и ужас на армянских оккупантов. За их головы армянами были назначены высокие награды, об их профессионализме, отваге и самоотверженности до сих пор ходят легенды. В ходе боев за территориальную целостность Азербайджана пали смертью храбрых Сергей Сенюшкин и Евгений Карлов, которые были удостоены звания Национального героя (посмертно). Несколько лет назад в России трагически погиб Сергей Туваев. И сегодня в живых из этой легендарной четверки остался один Алексей Шварев, вот уже много лет проживающий с семьей в Украине. Следует отметить, что интервью с Алексеем Шваревым вызвало большой интерес в нашем обществе. Мы до сих пор получаем отклики на интервью как от рядовых читателей, так и бывших сослуживцев и учеников Алексея. Ведь, напомним, после тяжелейшего ранения Алексей принял активное участие в создании летного учебного центра, выпустившего из своих стен десятки хорошо подготовленных военных пилотов, столь необходимых в то время нашей стране.

Вскоре после публикации интервью стало известно о том, что дочь Алексея – Юлия Шварева-Юркевич – страдает тяжелым и опасным недугом: врачи обнаружили у нее эпендиому спинного мозга. Долгое и дорогостоящее лечение, операция в Германии – все это пришлось пережить семье Шваревых. Они оказались должны большую сумму денег клинике, в которой была прооперирована Юлия. Встал вопрос даже о продаже дома, чтобы покрыть долг. И в трудную минуту произошло как раз то, о чем мы говорили в самом начале. Легендарному военному пилоту Алексею Швареву руку помощи протянуло Азербайджанское государство. Узнав о положении в семье Алексея Шварева, первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиева распорядилась об оказании немедленной материальной помощи семье боевого офицера. Тем самым Мехрибан ханум Алиева в очередной раз доказала, что Азербайджану дорог каждый наш воин. И пусть Алексей Шварев уволился из рядов Вооруженных сил Азербайджана в далеком 1995 году и много лет проживает в Украине, Азербайджан всегда помнил о неоценимом вкладе, который Алексей внес в становление боевой авиации независимого Азербайджана.