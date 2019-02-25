Переговоры Алиева и Зурабишвили в расширенном составе фото, обновлено 12:18
По завершении встречи один на один президенты Азербайджана и Грузии - Ильхам Алиев и Саломе Зурабишвили продолжили переговоры в расширенном составе с участием делегаций двух стран, сообщает АзерТАдж.
Согласно информации, президенты выступили с речью на встрече.
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После церемонии официальной встречи сегодня состоялась встреча один на один президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Грузии Саломе Зурабишвили, сообщает АзерТАдж.
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Сегодня состоялась церемония официальной встречи президента Грузии Саломе Зурабишвили, прибывшей с официальным визитом в Азербайджан, сообщает АзерТАдж.