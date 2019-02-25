В Пакистане арестовали двух индийских пилотов
Пакистан сообщил о задержании двух пилотов сбитого самолета ВВС Индии в районе Кашмира, сообщает Associated Press.
Один из захваченных пилотов госпитализирован, отмечается в сообщении.
Ранее в среду два самолета ВВС Индии были сбиты вооруженными силами Пакистана в районе Кашмира.
Отметим, что между Индией и Пакистаном было три крупномасштабных вооруженных конфликта: Первая кашмирская война 1947-1949 годов, Вторая кашмирская война 1965 года и третий конфликт в 1971 году, связанный с войной за независимость Бангладеш.