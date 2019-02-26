Зачем Пашинян поехал в Иран
Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Иран, несмотря на то, что сейчас не самое лучшее время для официальных визитов в исламскую республику.
Во-первых, накануне национальная валюта Ирана - риал побила рекорд девальвации, достигнув 140 тысяч за один доллар, и в стране поднимется новая волна народного протеста.
А во-вторых, именно в эти дни разразился скандал с отставкой главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Если от риала ничего другого, собственно, не ждали, то об уходе главы внешнеполитического ведомства ИРИ политологи и журналисты говорят разное – от того, что министра неспроста проигнорировали на встречах аятоллы Хаменеи и президента Роухани с главой Сирии Башаром Асадом, до предъявляемых Зарифу иранскими фундаменталистами обвинений в мягкотелости, неумении отстаивать интересы государства.
Что же касается ожиданий Пашиняна, то для Еревана Иран - отдушина в экономической изоляции, предпринятой Баку и Анкарой. Но дело в том, что и сам Иран сейчас под прессом американских санкций и Вашингтон затягивает удавку эмбарго все туже.
Вместе с тем, по мнению известного российского ираниста Елены Дунаевой, которое она представила haqqin.az, отставка Зарифа не приведет к какой-то значимой смене внешнеполитической стратегии и тактики иранского руководства.
«Скорее всего, это определенная уловка правительства Хасана Роухани. Дело в том, что Иран свое дальнейшее финансовое и экономическое взаимодействие с внешним миром предполагает осуществлять через присоединение к конвенции межправительственной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Forse) и палермской резолюции по противодействию финансированию терроризма. В свое время Иран не подписал два из четырех важнейших документов этой резолюции, предложенной европейскими странами для продолжения сотрудничества. Эти два неподписанных документа зависли в специальном государственной экспертном органе - Совете по определению целесообразности. Между тем именно эти международные соглашения предусматривают прозрачность финансовой деятельности государства, что может негативно сказаться на финансировании Хизбаллы, которую на Западе считают террористической, а в Иране - союзнической организацией. Хотя Хизбаллу поддерживают не только из бюджета Ирана, но из финансовых источников многих исламских организаций. В принципе же, Иран выполнил все условия по ядерной программе, но теперь Запад выдвигает претензии по иранским ракетам, правам человека и др.», - отметила эксперт.
Зариф понимает, считает Е.Дунаева, что в условиях новых санкций США у ИРИ нет другого выхода, кроме как в ближайшее время присоединиться к этим международным соглашениям. Тегеран после выхода США из договора об иранской ядерной программе очень ясно провозгласил политику, ориентированную на восточные страны. Если в прошлые годы Роухани надеялся, что западные государства помогут Ирану технологиями и капиталом, то сейчас надежды Ирана на Запад не оправдываются. Поэтому Иран в первую очередь стремится улучшить свои отношения с соседними странами.
«Уже предприняты шаги по развитию экономических отношений с Ираком и Индией. Роухани посетил страны Центральной Азии, а в Баку недавно побывал начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, обсудивший вопросы обеспечения безопасности в Каспийском регионе. В ходе его встреч Азербайджан и Иран выразили готовность тесно сотрудничать в вопросах безопасности».
Примечательно, что во время бакинского визита Багери заявил о поддержке Ираном нерушимости границ Азербайджана. До сих пор Иран проявлял особую симпатию к Армении, заявлял о многовековом союзничестве, исторической культурной близости двух народов, развивал экономические связи с Ереваном. В вопросе армяно-азербайджанского конфликта Иран практически вел политику на сохранение Нагорного Карабаха как отдельного образования.
«С приходом к власти Роухани отношения Ирана с Азербайджаном стали достаточно настороженными, а при предыдущем президенте - Ахамадинежате вообще были обостренными. Однако «бархатная революция» в Армении и победа на выборах Никола Пашиняна вызвали большое беспокойство в Иране. Так или иначе Тегеран видит в Пашиняне проводника политики Запада. Хотя его прозападность пока не очень четко проявилось, Иран начал предпринимать шаги в сторону Азербайджана. Дело в том, что власти Ирана обеспокоились возможностью активизации западных стран, и в частности США, у своих северных границ», - подчеркивает иранист.
С другой стороны, отмечает Е.Дунаева, между Ираном и Арменией сложилось устойчивое экономическое взаимодействие. Иран поставляет в Армению газ, а в зависимости от сезона Иран получает из Армении электроэнергию. К тому же на сегодняшний день ИРИ рассчитывает на выход через Армению в зону ЕАЭС. На границе Ирана с Арменией открылась большая свободная экономическая зона, и участие в этой зоне Ирана можно рассматривать как первый шаг взаимодействия со странами ЕАЭС. Это облегчит импортно-экспортные операции ИРИ не только с Ереваном, но и через Армению с Россией, Беларусью и Казахстаном. В дальнейшем, наряду с торговлей, это может быть обмен рабочей силой и капиталом. А для Пашиняна важно развивать отношения с Ираном как сильной региональной державой, не говоря уже о том, что иранский газ играет исключительную роль в армянской экономике. Он также надеется на разработку и реализацию каких-либо совместных экономических проектов, которые очень важны в условиях непростой экономической ситуации в Армении.
По мнению Е.Дунаевой, в ближайшей перспективе монолитной антииранской коалиции арабских стран и США не получится. Хотя бы потому, что Иран сумел наладить хорошие отношения с Катаром, Оманом, улучшить взаимопонимание с Кувейтом. В то же время немало проблем и конфликтов между самими противниками Ирана в регионе. Скажем, Саудовская Аравия не может договориться по йеменской проблеме с ОАЭ. А вот Иран готов к проведению прагматичной политики, в частности склонен вступить в переговоры по Йемену, однако жесткое давление США не позволяет начать преговоры между ИРИ и заинтересованными сторонами по Сирии, Йемену и Ираку.
«До того момента, пока не будут подавлены все очаги ИГ и противостоящие Башару Асаду вооруженные отряды, Иран останется в Сирии. США до мая этого года дали восьми странам послабление в покупке иранской нефти. Пока неизвестно, будет ли продолжена эта политика после мая или США полностью перекроют возможности Ирану продавать другим странам нефть. Возможно, именно на этот случай в Иране проявляют заинтересованность в развитии отношений со странами на Востоке. В отличие от первой фазы санкций 2011 года, Иран за последний год резко повысил объемы торговли с соседними и близкими по региону государствами. Наряду с другими факторами именно поэтому Иран заинтересован в Армении», - уверена Е.Дунаева.
У Ирана сегодня очень большие проблемы с твердой валютой - долларов и евро критически мало. ИРИ отключили от системы СВИФТ и максимально ограничили валютные поступления, поэтому торговля между Тегераном и Ереваном возможна преимущественно на бартерной основе, на что и рассчитывает Пашинян.