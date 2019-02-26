Зачем Пашинян поехал в Иран

Джейхун Наджафов 13:02

Глава правительства Армении Никол Пашинян отправился в Иран, несмотря на то, что сейчас не самое лучшее время для официальных визитов в исламскую республику.

Во-первых, накануне национальная валюта Ирана - риал побила рекорд девальвации, достигнув 140 тысяч за один доллар, и в стране поднимется новая волна народного протеста. А во-вторых, именно в эти дни разразился скандал с отставкой главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Если от риала ничего другого, собственно, не ждали, то об уходе главы внешнеполитического ведомства ИРИ политологи и журналисты говорят разное – от того, что министра неспроста проигнорировали на встречах аятоллы Хаменеи и президента Роухани с главой Сирии Башаром Асадом, до предъявляемых Зарифу иранскими фундаменталистами обвинений в мягкотелости, неумении отстаивать интересы государства. Что же касается ожиданий Пашиняна, то для Еревана Иран - отдушина в экономической изоляции, предпринятой Баку и Анкарой. Но дело в том, что и сам Иран сейчас под прессом американских санкций и Вашингтон затягивает удавку эмбарго все туже.

Вместе с тем, по мнению известного российского ираниста Елены Дунаевой, которое она представила haqqin.az, отставка Зарифа не приведет к какой-то значимой смене внешнеполитической стратегии и тактики иранского руководства. «Скорее всего, это определенная уловка правительства Хасана Роухани. Дело в том, что Иран свое дальнейшее финансовое и экономическое взаимодействие с внешним миром предполагает осуществлять через присоединение к конвенции межправительственной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF (Financial Action Task Forse) и палермской резолюции по противодействию финансированию терроризма. В свое время Иран не подписал два из четырех важнейших документов этой резолюции, предложенной европейскими странами для продолжения сотрудничества. Эти два неподписанных документа зависли в специальном государственной экспертном органе - Совете по определению целесообразности. Между тем именно эти международные соглашения предусматривают прозрачность финансовой деятельности государства, что может негативно сказаться на финансировании Хизбаллы, которую на Западе считают террористической, а в Иране - союзнической организацией. Хотя Хизбаллу поддерживают не только из бюджета Ирана, но из финансовых источников многих исламских организаций. В принципе же, Иран выполнил все условия по ядерной программе, но теперь Запад выдвигает претензии по иранским ракетам, правам человека и др.», - отметила эксперт. Зариф понимает, считает Е.Дунаева, что в условиях новых санкций США у ИРИ нет другого выхода, кроме как в ближайшее время присоединиться к этим международным соглашениям. Тегеран после выхода США из договора об иранской ядерной программе очень ясно провозгласил политику, ориентированную на восточные страны. Если в прошлые годы Роухани надеялся, что западные государства помогут Ирану технологиями и капиталом, то сейчас надежды Ирана на Запад не оправдываются. Поэтому Иран в первую очередь стремится улучшить свои отношения с соседними странами. «Уже предприняты шаги по развитию экономических отношений с Ираком и Индией. Роухани посетил страны Центральной Азии, а в Баку недавно побывал начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, обсудивший вопросы обеспечения безопасности в Каспийском регионе. В ходе его встреч Азербайджан и Иран выразили готовность тесно сотрудничать в вопросах безопасности». Примечательно, что во время бакинского визита Багери заявил о поддержке Ираном нерушимости границ Азербайджана. До сих пор Иран проявлял особую симпатию к Армении, заявлял о многовековом союзничестве, исторической культурной близости двух народов, развивал экономические связи с Ереваном. В вопросе армяно-азербайджанского конфликта Иран практически вел политику на сохранение Нагорного Карабаха как отдельного образования. «С приходом к власти Роухани отношения Ирана с Азербайджаном стали достаточно настороженными, а при предыдущем президенте - Ахамадинежате вообще были обостренными. Однако «бархатная революция» в Армении и победа на выборах Никола Пашиняна вызвали большое беспокойство в Иране. Так или иначе Тегеран видит в Пашиняне проводника политики Запада. Хотя его прозападность пока не очень четко проявилось, Иран начал предпринимать шаги в сторону Азербайджана. Дело в том, что власти Ирана обеспокоились возможностью активизации западных стран, и в частности США, у своих северных границ», - подчеркивает иранист.