Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще пять человек погибли во время катастрофы вертолета, сообщает индийский телеканал Эн-ди-ти-ви.

Представители власти и спасательные службы направились к месту предполагаемого падения в гористом районе Тапледжунг. По словам местных жителей, они услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.