Вертолет с министром пропал без вести Обновлено 14:00
Министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари и еще пять человек погибли во время катастрофы вертолета, сообщает индийский телеканал Эн-ди-ти-ви.
Представители власти и спасательные службы направились к месту предполагаемого падения в гористом районе Тапледжунг. По словам местных жителей, они услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения. Причины катастрофы пока не сообщаются.
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Вертолет, на борту которого находился министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабиндра Адхикари, пропал с радаров на востоке страны, сообщает газета The Himalayan Times.
Согласно информации, всего на борту могли находиться шесть человек.