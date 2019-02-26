Индия привела армию в полную боеготовность

Армия и пограничники Индии находятся в полной боевой готовности в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном, сообщает газета The Times of India.

"Армия и погранвойска находятся в состоянии полной боевой готовности на границе после того, как соседняя страна нарушила воздушное пространство, а также после ночных обстрелов пакистанскими военными линии контроля, которые велись по районам с гражданским населением", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что индийские военные и пограничники находятся в боевой готовности как вдоль линии контроля в Кашмире, так и на границе Пакистана и Индии вне Кашмира.

"Индийские власти распорядились о временном закрытии учебных заведений в радиусе пяти километров вдоль линии контроля в районах Раджаури и Пунч", - сообщает издание.

Власти Индии рекомендуют жителям приграничных районов не выходить из своих домов.