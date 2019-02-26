Cоветы по съемке на смартфон от Huawei

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Мир мобильной фотографии становится все более захватывающим и завоевывает все больше поклонников. Трудно сейчас найти человека, который хотя бы раз в день не делал фото при помощи смартфона. Даже профессиональные фотографы часто готовы отложить в сторону тяжелую технику, отправляясь в путешествие или на прогулку – ведь современные смартфоны способны выдать отличный результат и имеют множество полезных и интересных функций.

Сегодня мы дадим вам несколько простых советов о том, как сделать ваши мобильные снимки максимально эффектными – при условии использования смартфона Huawei Mate 20 Pro. Ловите интересный свет. Самый обычный сюжет может преобразиться благодаря выразительному освещению. В солнечную погоду наиболее удачный для фото свет можно застать на рассвете и закате, когда солнце низко над горизонтом. Также очень эффектную картину могут дать солнечные лучи, пробивающиеся сквозь плотные облака. Попробуйте поснимать портрет в контровом свете, когда солнце находится позади модели – это создаст в кадре мягкую теплую атмосферу и эффектную подсветку волос. Используйте возможности размытия фона. Благодаря этому вы сможете сконцентрировать внимание зрителя на главном объекте, и снимок не будет перенасыщен деталями. Размытие заднего плана на фото создает эффект объема. Huawei Mate 20 Pro позволяет тонко регулировать степень размытия фона, и ваши кадры в соцсетях будут неотличимы от сделанных на профессиональную камеру. Помимо этого новый смартфон предлагает различные интересные эффекты боке (сердечки, спирали и т.п.), для создания которых на профессиональных камерах требуются специальные насадки на объектив. Экспериментируйте с широкоугольной оптикой. В Huawei Mate 20 Pro реализована опция съемки в широкоугольном формате – таким образом вы можете сделать снимки крупных объектов (например, архитектуры) с близкого расстояния. Широкий угол также помогает подчеркнуть перспективу и выделить объект на переднем плане, сделав его визуально более крупным. Съемка на широкоугольную оптику очень популярна у пейзажных фотографов – она позволяет создавать эффектные и динамичные многоплановые композиции.

Фотографируйте в сумерках. Время сразу после заката или перед рассветом, когда огни в городе зажглись, а небо имеет красивый синий оттенок – одно из самых интересных для съемки. Huawei Mate 20 Pro позволяет делать качественные фото в сумерках даже с рук. Попробуйте специальный режим «ночь» для получения максимально выразительного результата. По возможности зафиксируйте смартфон, это позволит экспериментировать с интересными эффектами на длинных выдержках, например, фотографировать следы фар проезжающих мимо автомобилей. Для этого в смартфоне предусмотрен как ручной режим, так и специальные режимы («Фары», «Световое граффити», «Звезды»). Делайте черно-белые кадры. Несмотря на привлекательность сочных цветов некоторые сюжеты действительно выразительнее смотрятся в монохромном варианте. Убирая из кадра цвет, мы можем сосредоточить внимание зрителя на игре света и тени, интересных контрастах или движении линий. Черно-белые снимки – это классика, которая всегда смотрится стильно. В Huawei Mate 20 Pro реализован удобный монохромный режим, который позволяет, в частности, полный ручной контроль над настройками. Ищите эффектные цветовые сочетания. Сюжет может быть самым простым, но благодаря гармоничному и эффектному сочетанию цветов он будет притягивать взгляд. Попробуйте искать или создавать сюжеты, в которых будет 2-3 основных цвета. В солнечную погоду, например, можно фотографировать различные контрастные объекты на фоне синего неба.