Гражданина Польши исключили из «черного списка» МИД Азербайджана

Гражданин Польши Кароль Малолепши обратился в Министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, сообщает пресс-служба МИД.

В письме он отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны. Малолепши извинился за свой визит и попросил предоставить ему разрешение для визита страны в будущем.

Обращение Малолепши было рассмотрено в установленном порядке, и было принято решение об исключении его имени из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена лиц, совершивших эти визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.