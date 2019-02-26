Эрдоган: Заявление Лаврова ошибочно

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган накануне в интервью телеканалу NTV прокомментировал заявление главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о различии в понимании Москвы и Анкары того, какие из курдских отрядов в Сирии следует считать террористическими, пишет РИА Новости.

Отметим, что ранее Сергей Лавров в интервью Вьетнамскому телевидению и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс" в преддверии визитов в КНР и Вьетнам заявил, что Россия понимает озабоченность Турции курдской проблемой на северо-востоке Сирии, но единого понимания, какие из курдских отрядов считать террористами, нет.

"Все группы, связанные с ПКК, являются террористическими организациями. Заявление Лаврова ошибочно: неправильно пытаться представлять Турцию врагом курдского народа, потому что ПКК - это не курдский народ", - сказал Эрдоган.