Кремль призвал Индию и Пакистан к сдержанности
Россия обеспокоена обострением отношений между Индией и Пакистаном и призывает обе стороны к сдержанности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя военный инцидент в этом регионе, передает ТАСС.
По его словам, в Москве следят за развитием событий.
"Мы крайне обеспокоены в связи с поступающими новостями, очень внимательно отслеживаем обстановку и, конечно, мы призываем все стороны к сдержанности", - сказал представитель Кремля.