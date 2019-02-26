«Программа зимней стажировки» для молодежи от Банка Республика

Банк Республика, удостоенный в прошлом году награды «Самый активный банк, поддерживающий образовательные проекты» со стороны Ассоциации банков Азербайджана, запустил «Программу зимней стажировки» для студентов, обучающихся на IV курсе или в магистратуре, а также для выпускников вузов.

Для участия в программе стажировки было принято более 1 200 обращений от обучающихся в разных вузах студентов. В результате проведенных тестов 32 человека, набравшие больше всех баллов, получили возможность принять участие в «Программе зимней стажировки».

В рамках проекта, который будет реализован в течение трех месяцев в головном офисе и филиалах банка, молодые люди примут участие в тренингах по банковскому законодательству, кредитованию, управлению рисками, маркетингу, информационным технологиям, цифровому банкингу и другим направлениям, тем самым они получат возможность практиковаться в соответствующих отделах.

По окончании проекта предусматривается прием на работу участников, успешно завершивших программу.

Следует отметить, что Банк Республика в прошлом году осуществил «Летнюю программу стажировки» для молодежи.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.