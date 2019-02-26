Синоптики обещают туман, дожди, ветер
В четверг в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Ночью и утром местами слабый туман, морось. Вечером возможны дожди, прогнозируется умеренный северный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне температура воздуха ночью составит 3-6, днем 7-9 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем также 7-9 градусов тепла.
Атмосферное давление выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80%.
В районах Азербайджана завтра временами будут дожди, местами ливневые, в горах - снег. Ночью и утром местами туман. Будет дуть порывистый западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-6 градусов тепла.