Премьер Пакистана призвал Индию к диалогу

"Мой вопрос к индийскому правительству следующий: с учетом того, какое оружие есть у вас и у нас, можем ли мы позволить себе просчеты? Куда приведет эта напряженность? Она выйдет из-под контроля - моего или премьер-министра Индии Нарендры Моди. Я вновь приглашаю вас сесть за стол переговоров. Позвольте мне вновь отметить, что здравый смысл должен восторжествовать. Мы должны решить наши проблемы путем диалога", - сказал Хан в своем видеообращении к нации, комментируя последние события в Кашмире.

Ранее пакистанская армия заявила, что сбила два индийских военных самолета, нарушивших воздушное пространство страны в спорном Кашмире, и впоследствии арестовала двух пилотов. По информации Исламабада, один из них был ранен, его доставят в больницу, где окажут необходимую медицинскую помощь. Министерство иностранных дел Пакистана заявило, что целью нанесения воздушных ударов по индийским самолетам в Кашмире была демонстрация "желания и готовности к самообороне".