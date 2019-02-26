Вагит Алекперов едет в Баку

Глава российской нефтекомпании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов планирует приехать в Баку для участия в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ 18 марта, передает Интерфакс.

Согласно информации, глава компании также примет участие в совещании министерства энергетики России по теме сделки ОПЕК+ 1 марта.

Отвечая на вопрос журналистов, планирует ли ЛУКОЙЛ 1 марта принять участие в совещании в Минэнерго России по сделке ОПЕК+, Алекперов сказал: «Да».

«И я, наверное, буду также принимать участие 18 марта во встрече министров нефти в Баку», — добавил В.Алекперов.