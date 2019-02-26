Соловьев: «В Ереване поднялись антикарабахские настроения»

«Новая власть ведет себя странно. У меня есть близкий друг, Сейран, он принес туда (в Армению — прим. ИА Красная Весна) бизнес на миллиард. Всем проект понравился, сейчас ему не дают просто возможность осуществить проект только из-за одного, что он родом из Карабах а», — заявил Владимир Соловьев.

Представителю бизнеса из Нагорного Карабах а запретили инвестировать в экономику Армении , заявил известный российский телеведущий Владимир Соловьев 27 февраля в эфире радио «Вести ФМ», сообщает haqqin.az.

Он также отметил, что происходит это несмотря на то, что предприниматель большой патриот и очень любит свою страну. Собеседник по эфиру уточнил, что антикарабахские настроения в новой Армении действительно есть.

Исторически сложилось, что после развала Советского Союза политическая и экономическая конкуренция в Армении в основном идет между двумя кланами, которые условно можно назвать карабахским кланом и ереванским кланом.

Причем достаточно продолжительное время главные внешнеполитические симпатии этих условных кланов достаточно ясно различались: у «карабахцев» — прежде всего на Россию, у «ереванцев» — и на Россию, и на Запад.

Как стало известно haqqin.az российский телеведущий говорил о бизнесмене из Ханкенди Сейране Карапетяне. Он владеет компанией For Direction, которая занимается строительством и производством на оккупированных территориях Азербайджана.