В Гяндже Карена Казаряна приговорили к 20 годам тюрьмы

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу армянского диверсанта Карена Казаряна.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Керамета Алиева был оглашен приговор. Карен Казарян был приговорён к 20 годам лишения свободы.

Отметим, что Карен Казарян обвиняется по целому ряду статей УК Азербайджана, в частности: преступлениях против жизни и здоровья, преступлениях в сфере экономической деятельности, преступлениях против общественной безопасности.