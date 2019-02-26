Саломе Зурабишвили: «Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана»

«Я приехала в Азербайджан как президент дружеской страны. Все президенты Грузии были друзьями Азербайджана, и я продолжаю эту традицию. Альтернативы нашим отношениям нет, у нас перспективные связи», - сказала находящаяся в Баку с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили во время встречи один на один с главой азербайджанского государства Ильхамом Алиевым.

Поблагодарив Ильхама Алиева за оказанный прием, Саломе Зурабишвили отметила, что для региона Южного Кавказа открываются новые перспективы, и потому углубление азербайджано-грузинских связей имеет еще большее значение.

В свою очередь президент Ильхам Алиев сказал, что Грузия и Азербайджан - близкие друг другу страны, и проводимая совместная работа дает большие результаты: «Мы успешно сотрудничаем во всех областях, и это сотрудничество с каждым днем углубляется».

Глава государства выразил уверенность, что визит Саломе Зурабишвили в Баку станет важным шагом для развития грузино-азербайджанских дружественных связей.