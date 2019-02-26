Трамп и Ким Чен Ын начали встречу видео

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали встречу в Ханое, сообщает РИА Новости.

Встреча проходит в отеле Sofitel Legend Metropole.

Планируется, что переговоры тет-а-тет продлятся около 20 минут, после чего запланирован рабочий ужин.

Трамп выразил надежду, что саммит будет "очень успешным".

"Надеюсь, что он будет очень успешным", - подчеркнул он перед началом встречи с председателем Госсовета КНДР, отвечая на вопрос журналистов.

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