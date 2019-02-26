Трамп и Ким Чен Ын начали встречу видео
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын начали встречу в Ханое, сообщает РИА Новости.
Встреча проходит в отеле Sofitel Legend Metropole.
Планируется, что переговоры тет-а-тет продлятся около 20 минут, после чего запланирован рабочий ужин.
Трамп выразил надежду, что саммит будет "очень успешным".
"Надеюсь, что он будет очень успешным", - подчеркнул он перед началом встречи с председателем Госсовета КНДР, отвечая на вопрос журналистов.
HAPPENING NOW: Trump greets North Korean leader Kim Jong-un in Hanoi before their dinner #TrumpKimSummit #TicTocTrumpKim pic.twitter.com/YGS26bU3V0— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 Şubat 2019