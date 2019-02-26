В Азербайджане цены на квартиры можно узнать онлайн
Получить информацию о примерной рыночной стоимости квартир теперь можно с помощью услуги «Предоставление информации о ценах продажи по договорам купли-продажи квартир», созданной Госкомитетом по вопросам имущества (ГКВИ), сообщили haqqin.az в комитете.
Согласно информации ведомства, граждане могут воспользоваться онлайн-услугой, не обращаясь по дополнительным адресам.
Лицам, интересующимся ценами на жилье, следует войти в раздел «Предоставление информации о ценах продажи по договорам купли-продажи квартир» портала электронных услуг (e-emdk.gov.az). В окне следует указать название региона, поселка и улицы, где расположена квартира. Также с помощью услуги можно узнать рыночные цены на квартиры в разные периоды. Введя соответствующие даты, гражданин может узнать цены продажи квартир в выбранном районе в указанном периоде. Также посредством услуги предоставляется информация о дате строительства, датах продажи и ценах в соответствии с договором. В то же время результаты, полученные по соответствующему адресу, содержат информацию о площади и количестве комнат.