Брат Саргсяна перечислил $20 миллионов карабахским сепаратистам
Брат бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемый в мошенничестве Сашик Саргсян, вернул государству 19,6 миллиона долларов. Об этом Sputnik Армения сообщили в Службе национальной безопасности Армении.
Согласно информации, Сашик Саргсян перечислил эти средства не в госбюджет Армении, а так называемой «Армии обороны Нагорного Карабаха».
«Обвиняемый по уголовному делу Александр Саргсян добровольно перечислил 9 506 000 000 драмов (19, 6 миллиона долларов) Армии обороны Карабаха», - сообщил начальник пресс-центра СНБ Армении Самсон Галстян в ответ на запрос агентства.
Отметим, что в июле 2018 года по решению следственного управления Службы национальной безопасности Армении имущество Сашика Саргсяна было арестовано. Тогда же Никол Пашинян потребовал у Роберта Кочаряна и всех олигархов вернуть «награбленные средства» народу. В частности, он дал срок Александру Саргсяну добровольно вернуть в бюджет $30 миллионов.