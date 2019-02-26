Трамп назвал Ким Чен Ына «великим лидером»

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «честью» то, что находится вместе лидером КНДР в Ханое, и выразил надежду на успех саммита. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, у Северной Кореи есть «безграничный» экономический потенциал.

«Думаю, у вас будет отличное будущее с вашей страной. Вы — великий лидер», — заявил Трамп, добавив, что американская сторона всегда готова оказать помощь.

В свою очередь Ким Чен Ын заявил, что уверен в достижении сторонами на саммите «замечательных результатов».