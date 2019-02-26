Роухани об увеличении поставок газа в Армению
«В ходе переговоров мы обсудили вопросы сотрудничества в области энергетики между Ираном и Арменией с точки зрения взаимодействия в трехстороннем формате – с Грузией и четырехстороннем – с Россией». Об этом заявил на совместном брифинге с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 27 февраля президент Ирана Хасан Роухани, сообщает Новости Армения.
«По части сотрудничества в сфере газа мы выразили готовность иранской стороны увеличить объемы поставок. Мы также готовы к развертыванию трехстороннего сотрудничества по экспорту газа в Грузию. Следующей темой обсуждения стал вопрос обеспечения связи Персидского залива с Черным морем при помощи Армении. Также должен отметить, что самым важным пунктом является то, что в обоих государствах есть желание, потенциал, воля для развития отношений. Мы дали поручения ответственным лицам, чтобы они до межправительственного заседания обсудили все вопросы», - заявил Роухани.