Трамп и Ким Чен Ын отправились на совместный ужин видео
Лидеры США и Северной Кореи отправились на ужин после встречи тет-а-тет.
Переговоры проходят во вьетнамской столице в отеле Sofitel Legend Metropole.
Предположительно, Трамп и Ын продолжат переговоры на следующий день. Планируется, что консультации будут посвящены договоренностям, достигнутым в ходе их первой встречи в Сингапуре. Вероятно, будет принято совместное заявление.
"Our relationship is a very special relationship"— TicToc by Bloomberg (@tictoc) 27 Şubat 2019
Trump and Kim sit together at dinner during the #TrumpKimSummit in Vietnam pic.twitter.com/jdh3HuMA2q