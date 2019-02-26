Трамп и Ким Чен Ын отправились на совместный ужин видео

Лидеры США и Северной Кореи отправились на ужин после встречи тет-а-тет.

Переговоры проходят во вьетнамской столице в отеле Sofitel Legend Metropole.

Предположительно, Трамп и Ын продолжат переговоры на следующий день. Планируется, что консультации будут посвящены договоренностям, достигнутым в ходе их первой встречи в Сингапуре. Вероятно, будет принято совместное заявление.

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