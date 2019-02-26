Минск просит у Москвы многомиллионный кредит

Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на 600 миллионов долларов, сказал журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, сообщает БЕЛТА.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет 600 миллионов долларов", - сказал Ермолович.

По информации белорусской стороны, средства на выделение кредита предусматривались РФ в федеральном законе о бюджете на 2019 год.