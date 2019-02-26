Зурабишвили: Мы должны окончательно установить единую границу Грузии и Азербайджана

Находящаяся в Баку с официальным визитом президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась за скорейшее завершение работы по делимитации и демаркации границы между Грузией и Азербайджаном, подчеркнув при этом, что «граница должна объединять, а не делить», передает «Новости-Грузия».

«Основываясь на дружбе между Азербайджаном и Грузией, мы решили дать указания Комиссии по делимитации границы возобновить работу и довести ее до конца - окончательно установить единую границу между Грузией и Азербайджаном. Исходя из наших дружеских отношений, этот вопрос наконец-то решится до конца года», - заявила Зурабишвили на совместной пресс-конференции после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Отметим, что протяженность общей границы между Грузией и Азербайджаном составляет 446 километров. Треть границы все еще не делимитирована. В 1996 году была создана двусторонняя грузино-азербайджанская межправительственная комиссия по делимитации и демаркации государственной границы. За 15 лет работы осуществлено почти 70% работы по уточнению границы.