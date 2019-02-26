Путин и Нетаньяху проводят переговоры в Москве

Президент РФ Владимир Путин проводит в Москве переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, пишет ТАСС.

Открывая встречу, глава российского государства заявил, что намерен обсудить вопросы безопасности в Ближневосточном регионе: "Очень важно обсудить ситуацию в регионе".

Президент Путин отметил, что Россия и Израиль "давно договаривались" провести эту встречу: "Жизнь развивается и требует таких консультаций на высшем уровне".

Российский лидер также принял приглашение Нетаньяху приехать в Иерусалим на открытие памятника жертвам блокады Ленинграда.