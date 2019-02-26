Впервые в Азербайджане: Bakcell и INNOLAND проведут блокчейн-хакатон

Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND, а также платформой Waves Platform провели инфосессию, посвященную предстоящему хакатону на тему «Интеграция блокчейн-технологий».

Главной задачей инфосессии было собрать вместе потенциальных участников хакатона по интеграции блокчейн-технологий, который будет проведен с 8 по 9 марта 2019 года в центре INNOLAND.

Первый в Азербайджане хакатон, посвященный блокчейнам, позволит местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии, поможет использовать ее в проектах. В ходе конкурса участникам нужно будет выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов.

Общий призовой фонд конкурса составляет 500 токенов Waves. Отметим, что в настоящее вренмя приблизительная цена 1 токена Waves равна 2,6 USD.