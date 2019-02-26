Впервые в Азербайджане: Bakcell и INNOLAND проведут блокчейн-хакатон
Первый оператор мобильной связи и провайдер самого скоростного мобильного интернета в Азербайджане – компания Bakcell совместно с центром инкубации и акселерации INNOLAND, а также платформой Waves Platform провели инфосессию, посвященную предстоящему хакатону на тему «Интеграция блокчейн-технологий».
Главной задачей инфосессии было собрать вместе потенциальных участников хакатона по интеграции блокчейн-технологий, который будет проведен с 8 по 9 марта 2019 года в центре INNOLAND.
Первый в Азербайджане хакатон, посвященный блокчейнам, позволит местным стартапам и разработчикам получить более подробную информацию об этой технологии, поможет использовать ее в проектах. В ходе конкурса участникам нужно будет выполнить соответствующие задания, используя глобальную платформу Waves Platform. Данная платформа фокусируется на создании пользовательских блокчейн-токенов.
Общий призовой фонд конкурса составляет 500 токенов Waves. Отметим, что в настоящее вренмя приблизительная цена 1 токена Waves равна 2,6 USD.
Напомним, недавно компания Bakcell подписала договор о сотрудничестве с центром инкубации и акселерации INNOLAND. Сотрудничество между сторонами представляет большое значение с точки зрения формирования культуры стартапов в Азербайджане, развития духа инновационного предпринимательства и стартап-экосистем, поддержки существующих инициатив, создания условий для применения инноваций в процессах экономического роста страны, формирования мотивирующего фактора для различных открытий и внедрения других инноваций.
Будучи признанным лидером в сфере инноваций, Bakcell всегда поддерживает местные стартапы, а также проекты в сфере образования, науки и технологии.