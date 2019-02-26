В Кашмире разбился вертолет ВВС Индии: есть погибшие

Транспортный вертолет ВВС Индии Ми-17 разбился в индийском штате Джамму и Кашмир. В результате крушения погибло семь человек, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителя полиции.

Крушение произошло в среду утром в округе Бадгам. При падении вертолет развалился на две части и загорелся. Среди погибших шесть офицеров ВВС и одно гражданское лицо.

Крушение, причины которого выясняются, произошло на фоне обострения ситуации в районе линии контроля, разделяющей территории Индии и Пакистана в Кашмире, отмечает телеканал.