Тело российского политолога нашли на дереве

Российский политолог и тележурналист, один из создателей телекомпании НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко был найден мертвым на дереве, рассказал «Московскому комсомольцу» осведомленный собеседник.

По словам собеседника «МК», Малашенко скончался в саду дома, которым владел в поселении Сотогранде, а его тело было найдено на дереве.

При этом издание подчеркивает, что слова источника пока не подтверждены официально.

Собеседник в Высшем суде Андалусии рассказал РИА Новости, что смерть медиаменеджера не носила криминальный характер, а ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах сообщило, что «все указывает» на то, что Малашенко совершил суицид.