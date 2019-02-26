Взрыв в жилом доме в Казахстане Есть погибшие и раненые; Видео

В казахстанском городе Тараз в многоквартирном доме прогремел взрыв. Обрушились перекрытия, часть дома обвалилась. В результате взрыва погибли три человека, сообщает агентство «Казинформ».

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В многоэтажке в Таразе произошёл взрыв Утром 27 февраля в пятиэтажном доме в микрорайоне Мынбулак произошёл взрыв газа. Обрушены четыре квартиры на трёх этажах. Под завалами нашли девять человек, трое из них погибли. Состояние пострадавших стабильно тяжёлое. Остальные жители дома эвакуированы в находящуюся рядом школу. С ними работают медики и психологи. По предварительной информации КЧС МВД РК, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. По поручению президента создана правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Жениса Касымбека. Члены комиссии вылетели на место происшествия. Развёрнут оперативный штаб, работает горячая линия по номеру +7 (7262) 51-35-75. ____ Видео: @100kaz #тараз #taraz #taraznews

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Более 150 (по другим данным около 300) человек эвакуированы, жильцов обрушившегося дома разместили в школе, находящейся неподалеку.

Спасатели извлекли из-под завалов девять человек, в том числе 14-летнего ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной версии Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, причиной взрыва стало "неосторожное обращение с газовым оборудованием".

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