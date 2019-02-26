В казахстанском городе Тараз в многоквартирном доме прогремел взрыв. Обрушились перекрытия, часть дома обвалилась. В результате взрыва погибли три человека, сообщает агентство «Казинформ».

Более 150 (по другим данным около 300) человек эвакуированы, жильцов обрушившегося дома разместили в школе, находящейся неподалеку.

Спасатели извлекли из-под завалов девять человек, в том числе 14-летнего ребенка. Все пострадавшие доставлены в больницу.

По предварительной версии Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД, причиной взрыва стало "неосторожное обращение с газовым оборудованием".