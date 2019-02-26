Самолет ВВС США провел разведку российских баз в Сирии

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon сегодня совершил длительный разведывательный полет вблизи побережья Сирии и расположенных там российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ РФ в порту Тартус, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

По их сведениям, американский морской разведчик, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около трех часов курсировал вблизи сирийского побережья, временами приближаясь к российским базам на расстояние около 35-40 км.

При этом самолет выполнял полет на низкой высоте - всего 3,8 тыс. метров. Морскую границу Сирии он не нарушал.