Уголовное дело из-за смерти главы Нафталана

В связи со смертью главы Исполнительной власти города Нафталан Ровшана Ибрагимова возбуждено уголовное дело, сообщает сайт Publika.az.

Согласно информации, в связи со скоропостижной смертью Ровшана Ибрагимова 24 февраля в квартире в поселке Ени Ясамал возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Расследование проводит прокуратура Ясамальского района.

Ровшан Ибрагимов родился в 1967 году. В мае 2018 года распоряжением президента Азербайджана был назначен главой Исполнительной власти Нафталана.