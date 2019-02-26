Порошенко решил продавать Европе электричество

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что стране надо провести линии электропередачи в Европу, чтобы выйти на местные энергетические рынки, передает «Укринформ».

«Мы имеем единую энергосистему с Россией. И это неправильно!» — заявил глава государства. По словам Порошенко, провести линии электропередачи в Европу нужно, потому что «там мощнейший рынок», где надо продавать электроэнергию, произведенную в стране.

«Если хотите, это называется "энергетический безвиз" для украинской продукции», —заметил Порошенко. По его словам, Украине сейчас не нужно столько электроэнергии, сколько генерируется в стране, а продажа излишков в Европу обеспечит валютные поступления в бюджет и увеличение энергетической независимости.