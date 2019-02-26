Ереван обвиняет Россию за приезд депутатов в Баку

Участие депутатов Госдумы России в шествии по случаю 27-й годовщины событий в Ходжалы вызывает возмущение в Армении. С таким заявлением выступил посол Армении в России Вардан Тоганян. Его слова приводит радиостанция «Эхо Москвы».

«Мы возмущены участием российских парламентариев в шествии в Баку, которое носит явно антиармянский характер. Нам вовсе не понятны мотивы самих парламентариев, чему они выражают солидарность в Баку и с какой "миссией" участвуют в подобных акциях», — сказал посол.

При этом, отметил Тоганян, Ереван по-прежнему нацелен на «возведение мостов дружбы», искренних и союзнических отношений между Россией и Арменией.

В Ереване надеются, что в Москве дадут соответствующую оценку участию парламентариев в «хорошо организованном антиармянском движении, цель которого — посеять недоверие и недопонимание».

Напомним, что российская делегация, в составе которой были депутаты Госдумы Дмитрий Савельев, Оксана Пушкина, Ирина Роднина, 26 февраля приняли участие в посвященном очередной годовщине геноцида в Ходжалы шествии, которое состоялось в Баку.