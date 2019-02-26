Индия и Пакистан привели в боеготовность ядерные силы

Индийские и пакистанские военные в связи с всплеском напряженности в Кашмире привели в боевую готовность силы ядерного сдерживания. Об этом говорится в сообщении Reuters.

Между тем в соцсетях появляются сообщения о том, что армии сторон также начали «вести сильный огонь» у линии разграничения в Кашмире.

Перед угрозой ядерной войны страны, арсеналы которых насчитывают до 120 ядерных боеголовок, находились и в 2002 году. Причиной этого стал совершенный боевиками-исламистами теракт в парламенте Индии. В итоге противники стянули к границе по 500 тыс. военнослужащих. Тогда ядерную войну остановили Москва и Вашингтон. «Россия вела переговоры с Индией, США — с Пакистаном. Сегодня на совместные действия РФ и США по урегулированию индо-пакистанского конфликта надеяться не приходится», — сетует агентство.

Как сообщалось, Индия вчера ударила с воздуха по лагерю боевиков на пакистанской территории. В ответ армия Пакистана сбила два индийских истребителя.